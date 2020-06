Cidades Polícia apreende 73 tabletes de maconha no interior de Goiás Entorpecente, pesando aproximadamente 70 kg, estava escondido na lataria de um Volkswagen Gol

Aproximadamente 70 kg de maconha foram apreendidos em Aporé, na Região Sudoeste de Goiás. Os 73 tabletes do entorpecente estavam escondidos na lataria de um Volkswagen/Gol. O motorista e a droga foram levados para a delegacia de Itajá. A apreensão ocorreu durante a continuidade da Operação Hórus, do Ministério da Justiça. O detido contou a equipe do Comando de Ope...