Cidades Polícia apreende 67 quilos de maconha e prende suspeito em residência de Goiânia De acordo com a Polícia Militar, local foi identificado após denúncias anônimas e homem foi encontrado comercializando tabletes da droga em frente à casa

Um homem, de 33 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso no início da tarde desta sexta-feira (21), no Setor Serra Azul, na Região Oeste de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), 67 quilos de maconha foram apreendidos no banheiro de uma residência da qual ele seria responsável e que foi descoberta após denúncias anônimas. Além disso, os mil...