Cidades Polícia apreende 600 kg de queijo transportado irregularmente em caminhonete, em Itaguaru De acordo com a Polícia Militar, mercadoria não possuía nota fiscal e estava sem refrigeração. Motorista foi liberado após pagar fiança

Um homem, de 37 anos, foi detido com 600 quilos de queijo transportado irregularmente na GO-154, em Itaguaru, no Centro do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele conduzia uma caminhonete e foi flagrado ao parar em um bloqueio feito na rodovia. No interior do veículo, foram encontradas 25 caixas com as mercadorias, que estavam sem refrigeração. Os produtos e...