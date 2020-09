Cidades Polícia apreende 600 kg de maconha na divisa de Goiás com Mato Grosso

Seiscentos quilos de maconha foram apreendidos e um homem preso na noite desta terça-feira (22) na divisa de Goiás com Mato Grosso. O Comando de Operações de Divisas (COD) informou que os 675 tabletes do entorpecente estão escondidos dentro do porta-malas e nos bancos de um veículo de paaseio. O motorista, de 21 anos, tinha como destino o município de Rondonópolis (MT), ...