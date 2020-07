Cidades Polícia apreende 6 toneladas de maconha em Anápolis Entorpecente estava dentro de um caminhão. Quatro suspeitos de tráfico de drogas foram presos

Seis toneladas de maconha foram apreendidas e quatros suspeitos presos na nesta sexta-feira (3) na zona rural de Anápolis, no Centro de Goiás. Segundo o Comando de Policiamento Especializado (CPE), a ocorrência teve início no Setor Vila Pai Eterno, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, e ainda não se sabe a origem do entorpecente. De acordo com o CPE,...