Cidades Polícia apreende 50 kg de maconha em Goiânia Suspeito de tráfico foi abordado na Avenida Gameleira, no Setor Jardim Brasil

Cinquenta quilos de maconha foram apreendidos nesta segunda-feira (24) em uma casa no Conjunto Aruanã 2, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), em patrulhamento pela Avenida Gameleira, no setor Jardim Brasil, um homem foi abordado e no carro dele foi encontrada uma peça de maconha. Ele então teria relatado aos policiais que armazenava mais droga em casa. Uma eq...