Cidades Polícia apreende 300 kg de agrotóxicos contrabandeados em Posse Carga está avaliada em R$ 500 mil

Durante uma abordagem, policiais do Comando de Operações de Divisas (COD) apreenderam na manhã desta segunda-feira (24), 300 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai, avaliados em R$ 500 mil, em Posse, no Nordeste de Goiás. A carga estava toda escondida no porta-malas de um carro. O motorista responsável pelo transporte foi preso em flagrante e contou que ha...