Polícia apreende 3,5 mil garrafas de cerveja falsificadas em Goiânia

Aproximadamente 3,5 mil garrafas de cerveja, supostamente falsificadas, foram apreendidas, nesta terça-feira (1º), pela Polícia Civil, em Goiânia. As mercadorias foram apreendidas em dois supermercados, localizados no Setor Morais e no Jardim Presidente. O material apreendido será encaminhado para perícia. Os gerentes dos supermercados foram encaminhados à Delega...