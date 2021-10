Cidades Polícia apreende 2,5 toneladas de maconha que seriam revendidas em Goiás e Maranhão Dois paraguaios e dois brasileiros foram presos em Ponta Porã (MS) e conduzidos à sede da Polícia Federal

Dois brasileiros e dois paraguaios foram presos em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, por tráfico de drogas durante uma operação realizada por policiais de Goiás e MS neste domingo (17). De acordo com a polícia, a quadrilha era especializada em tráfico internacional de drogas e com o grupo foram apreendidas 2,5 toneladas de maconha e dois carros com sinais adulterados. O...