Cidades Polícia alerta para perfis do "Homem Pateta", que induziriam crianças e adolescentes ao suicídio O alerta sobre o caso veio da Polícia Civil e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina; delegacias de Goiás não receberam denúncias sobre o caso

Uma nova ameaça estaria rondando crianças e adolescentes no Facebook. Dessa vez, os malfeitores estariam se passando pelo “Homem Pateta” e assustando crianças com mensagens de terror e até incentivando ao suicídio. O alerta sobre o caso veio do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional (NIS) do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) e da Polícia Civil d...