Cidades Polícia afirma que pelo menos quatro pessoas participaram do ataque ao Porta dos Fundos Polícia Civil trabalha com várias hipóteses e não descarta terrorismo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro já sabe que ao menos quatro homens participaram do ataque à produtora do canal de humor Porta dos Fundos, que foi alvo de coquetéis molotov no dia 24 deste mês. Segundo o delegado titular da 10ª Delegacia de Polícia (Botafogo), Marco Aurélio de Paula Ribeiro, já se sabe quais são as características físicas dos suspeitos, m...