Vida Urbana “Poderia ter sido com qualquer um de nós”, alerta professora após homicídio de colega O assassinato do coordenador de uma escola da rede estadual por um aluno faz aumentar o medo de colegas que já viveram casos de agressões

A morte do professor Júlio César Barroso de Sousa, de 41 anos, ocorrida em 30 de abril no Colégio Estadual Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, trouxe à tona aflições de professores que, há muito tempo, convivem com situações que lhes amedrontam em sala de aula. Episódios de violência verbal, psicológica e até mesmo física foram relatados ao POPULAR por profissionais. Para eles, a re...