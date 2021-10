Cidades Poder Judiciário de Goiás passa a permitir nome social em processos Para o desembargador Carlos França, a nova funcionalidade promove a defesa dos Direitos Humanos

O Poder Judiciário de Goiás passou a permitir que transexuais, travestis e transgêneros tenham seus nomes sociais inseridos nos processos. Para isso, o TJGO desenvolveu uma ferramenta no Projudi que permite, no cadastro da parte, a inclusão do nome social, em campo com explicações para orientar os advogados durante o preenchimento dos dados. Dessa forma, numa audiência o...