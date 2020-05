Cidades 'Podemos fechar o comércio do setor Garavelo' afirma Gustavo Mendanha Prefeito disse que entre as medidas de enfrentamento à pandemia está a proposta de escalonamento do funcionamento do comércio por atividade econômica

O comércio do setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, pode ser fechado como medida de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus na cidade. A informação é do prefeito Gustavo Mendanha (MDB), que respondeu um questionamento de uma jornalista na manhã desta terça-feira (19), durante uma live. “Alguns setores têm me preocupado, principalmente a região do Gar...