Cidades 'Podem acreditar que é pior do que vocês estão imaginando', diz enfermeira goiana na Itália Natural da cidade de Goianápolis, vídeo feito pela profissional de saúde viralizou e está servindo de alerta e recomendação para os brasileiros; há um mês, Itália registrava a primeira morte por Covid-19

A enfermeira goiana Claudia de Morais é mais uma no grande número de profissionais de saúde que estão atendendo pacientes e combatendo o coronavírus na Itália. Mas um vídeo feito por ela, que começou a ser compartilhado por celebridades brasileiras e que viralizou na internet, a colocou destaque com uma mensagem para todos aqui no Brasil. "Depois de um dia infinit...