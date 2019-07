Cidades Pode acreditar! Chove em Goiânia na tarde desta sexta-feira (5) Previsão dava 90% de chance de precipitação na capital para hoje

A previsão do tempo acertou e chove na tarde desta sexta-feira (5) em Goiânia, em pleno inverno e tradicionalmente período de seca. Ontem, a meteorologia apontava como 90% a chance de precipitação na capital. Já não chovia na cidade há quase 50 dias. A última vez que os goianienses viram água caindo do céu foi no dia 18 de maio. Há relatos de chuva nos setores Serrinha,...