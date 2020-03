Enquanto levamos a vida, há um exército de gente travando uma guerra, sem direito a trégua, em defesa da humanidade. Trata-se de um conflito silencioso, contra um inimigo invisível. Quem está na linha de frente, não usa arma de fogo. A farda é um jaleco. São os virologistas. O segundo episódio do Coronavírus Sem Mistério, podcast do POPULAR, aborda a rotina de quem exerce a profissão mais importante momento.

Para entender como trabalham os virologistas, Silvana Bittencourt e Gabriela Lima entrevistam Menira Borges de Lima Dias e Souza é Ph.D pela The Ohio University e professora e pesquisadora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. A conversa fala também das descobertas desse ramo na ciência feitas no Estado.

O Coronavírus Sem Mistério, projeto temporário do jornal O Popular, busca aprofundar temas na cobertura da pandemia de coronavírus.