Cidades Poda tem de ser constante

Agrônomo e coordenador do Laboratório de Inventário Florestal da Universidade Federal de Goiás (UFG), Fabio Venturoli explica que as podas precisam ser constantes e que não existe época do ano específica para isso. No entanto, ele recomenda que as podas sejam feitas quando os galhos estão mais jovens e finos. Nestes casos, a tendência é de que a planta se recupere mai...