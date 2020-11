Cidades Pobreza é recorde em Goiás, diz IBGE Pesquisa mostra que mais de 230 mil moradores do Estado vivem com menos de 1,90 dólar por dia, maior número da série histórica, que começou em 2012

O número de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza extrema atingiu o maior número da série histórica, que teve início em 2012, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (12), 232,3 mil moradores do Estado tinham renda de menos de 1,90 dólar por dia no ano passado. O aumento, em relaçã...