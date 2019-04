Vida Urbana PMs salvam bebê que parou de respirar após engasgar; veja vídeo Bebê, de 21 dias, havia engasgado com leite; após salvamento, a criança foi encaminhada a um hospital para atendimento médico e passa bem

Os pais de um recém-nascido entraram em um batalhão da Polícia Militar na noite da última segunda-feira, 15, em Marília, cidade do interior de São Paulo, com a criança nos braços, pedindo por socorro, pois o bebê havia engasgado e parado de respirar. O bebê, de 21 dias, havia engasgado com leite. Eram cerca de 20h quando o casal o levou ao 9º Batalhão da PM. Os c...