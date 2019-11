Cidades PMs salvam bebê engasgada com leite em Águas Lindas de Goiás Pais da criança pediram socorro aos policiais, que faziam patrulhamento pelo setor

Um bebê de 49 dias engasgado com leite foi salvo por policiais militares em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O caso aconteceu na última segunda-feira (4) no bairro Mansões Village. Os militares contaram que faziam patrulhamento pela região quando um carro se aproximou e os ocupantes, pais da criança, pediram ajuda. Os policiais foram até a ...