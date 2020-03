Cidades PMs são flagrados espancando jovem algemado em Goiânia; veja vídeo Vídeo mostra quando um grupo de policiais chuta rosto de rapaz imobilizado no Setor Morada do Sol. Ele foi abordado após cair de motocicleta e estaria armado

Atualizada às 10h03. Integrantes da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) espancaram um entregador de farmácia, de 19 anos, na noite desta segunda-feira (30) no Setor Morada do Sol, Região Noroeste de Goiânia. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra quando quatro policiais chutam várias partes do corpo do rapaz, que está caído no chão, inclusive o rosto. Os golpes con...