Cidades PMs são afastados após policial pisar em pescoço de mulher durante ação em SP Doria diz que conduta de agente em Parelheiros, no extremo da zona sul da capital, é 'inaceitável' e Secretaria da Segurança Pública afirma não compactuar 'com desvios de conduta'

Policiais militares filmados agredindo uma mulher em Parelheiros, no extremo sul da capital, foram afastados e o governador João Doria (PSDB) classificou a abordagem como "inaceitável" após a exibição das imagens no Fantástico, da Rede Globo, na noite deste domingo, 12. Na ação, um dos policiais chega a pisar no pescoço da comerciante e a arrastá-la. As imagens mostra...