Cidades PMs ficam feridos após viatura capotar em operação na BR-060, em Acreúna Militares estavam em viatura do Comando de Operação de Divisas (COD); um deles precisou ser socorrido por um helicóptero do Corpo de Bombeiros

Uma viatura do Comando de Operação de Divisas (COD) capotou na tarde desta segunda-feira (28) durante uma operação na BR-060, em Acreúna, que fica a 153 quilômetros de Goiânia. Dois policiais militares ficaram feridos e um deles precisou ser socorrido por um helicóptero do Corpo de Bombeiros. O policial com ferimentos mais graves foi levado de helicóptero para o...