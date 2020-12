Cidades PMs do RJ são presos por suspeita de matar garotos Câmeras flagraram agentes de segurança conduzindo adolescentes até viatura. Corpos foram encontrados depois em outro local

Dois policiais militares foram filmados atirando contra dois jovens negros em uma moto durante uma abordagem em Belford Roxo, na região da Baixada Fluminense, na madrugada de sábado (12). Os garotos foram encontrados mortos em outro local, e os PMs foram presos em flagrante após as famílias dos meninos obterem as imagens. O vídeo mostra as vítimas passando de mot...