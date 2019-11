Cidades PMs ainda não entregaram armas usadas em ação registrada como confronto Celular do motorista de aplicativo, Fábio Júnior, também continua com militares, segundo Polícia Civil. Objetos precisam ser entregues para que se faça a perícia

Mais de 72 horas após o episódio que resultou na morte do motorista de aplicativo, Fábio Júnior Oliveira Santos, 38 anos, e outros três homens, ocorrido no município de Varjão, a 71 quilômetros de Goiânia, os policiais militares envolvidos na ocorrência não entregaram aos investigadores da Polícia Civil as armas utilizadas durante a operação. Também continua em poder d...