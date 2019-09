Cidades PMs acusados de matar refém e suspeito de sequestro em Senador Canedo irão a júri popular Caso aconteceu em novembro de 2017. O auxiliar de produção Tiago Messias foi levado como refém em seu carro por um assaltante de 17 anos e foi atingido por um dos tiros disparados pelos militares, segundo apontaram as investigações

Atualizado às 18h33 Os policiais acusados de matar o auxiliar de produção Tiago Messias, de 31 anos, um adolescente assaltante, de 17 anos, e alterar a cena do crime, em Senador Canedo, deverão ser julgados por um tribunal de júri. Segundo o advogado da família do auxiliar de produção, que acompanhou a sessão, a decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Es...