Cidades PM usa spray de pimenta contra manifestante em Goiânia Grupo com cerca de 20 pessoas se reuniu na Praça Cívica, no Centro

Atualizado às 20h28 Uma manifestação em defesa da preservação da Amazônia terminou com estudantes atingidos por spray de pimenta disparado por um policial militar, em Goiânia. O ato foi realizado na tarde de ontem, na Praça Cívica, no Centro da capital, e reuniu cerca de 20 pessoas. O grupo manifestava na rua quando uma estudante pegou um frasco com um líqu...