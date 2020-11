Cidades PM retira mais de mil motocicletas irregulares das ruas em Aparecida Foco da operação são os veículos não cadastrados junto aos órgãos de trânsito, o que impossibilita a identificação do proprietário

Mais de mil motocicletas irregulares já foram retiradas das ruas pela Polícia Militar na região do Conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia desde junho deste ano, quando foi iniciada a Operação Duas Rodas. Desde o início da operação, em junho deste ano, a operação Duas Rodas já retirou de circulação mais de mil motocicletas irregulares na região do Conjun...