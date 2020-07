Cidades PM recupera moto furtada em Rio Verde e suspeitos são presos Um dos suspeitos foi localizado no telhado de uma casa

Dois homens foram presos na noite de quarta-feira (08), com uma moto furtada em Rio Verde. De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento pela Avenida Pauzanes, a equipe avistou a dupla na moto em atitude suspeita e pediu para parar o veículo, mas eles furaram o sinal vermelho e fugiram. No Setor Jardim América, os homens caíram da moto e um del...