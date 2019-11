Cidades PM quer expulsar policiais acusados de estuprar jovem em viatura Conforme a apuração da corregedoria, dois policiais teriam oferecido carona à garota e um deles entrou com ela no banco de trás. No percurso, ele a estuprou, com a conivência do colega. Os suspeitos negaram o crime

A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu processo administrativo para a expulsão de dois policiais acusados de estuprar uma jovem de 19 anos no interior de uma viatura da corporação. O fato aconteceu no dia 12 de junho deste ano, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo. O comando da PM deu sinal verde para o processo após analisar o Inquérito Policial Militar (...