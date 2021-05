Cidades PM que dará nome a parque é pai de guarda civil à disposição do gabinete do vereador Clécio Alves Leder Pinheiro conta que iniciativa foi alvo de abaixo assinado de moradores do Conjunto Vera Cruz e que ideia surgiu em conversa informal com emedebista no aniversário de morte de dois anos do pai

Atualizada às 14h17 Com 30 anos de serviços prestados à Polícia Militar de Goiás e uma história de carinho no Conjunto Vera Cruz, o sargento David Luiz Rodrigues, que dará nome a um parque no bairro é pai de Leder Pinheiro, guarda civil metropolitano de 34 anos que se encontra à disposição do gabinete do vereador Clécio Alves (MDB). O emedebista foi o responsável...