Cidades PM prende três homens por tráfico de drogas em Rio Verde Eles também foram autuados por associação para o tráfico

Três homens foram presos com maconha durante patrulhamento no Setor Vila Borges, em Rio Verde. De acordo com o Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar (CPE), um Fiat Palio com dois suspeitos foi abordado no local. Dentro do veículo foi encontrado um quilo de maconha. Segundo a corporação, a dupla ainda informou aos agentes onde compro...