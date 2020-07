Cidades PM prende suspeito de roubo, furto e adulteração de veículos no Setor Coimbra, em Goiânia Homem apresentou identidade falsificada e em sua residência foram encontrados dois carros e uma moto com registro de furto e roubo

Após apresentar uma identidade falsa, um homem foi preso na noite desta segunda-feira (20), no setor Coimbra, em Goiânia. Ele foi abordado durante uma ronda da Polícia Militar e após os militares constarem a irregularidade no documento, se dirigiram até à residência do suspeito. Lá, havia uma moto, uma Hilux e um Honda Civic com furto e roubo, além de placas de veículos c...