Cidades PM prende quatro pessoas com quase 600 comprimidos de ecstasy em apartamento no Leste Universitário Todos foram presos por tráfico de drogas

Quatro pessoas foram presas na manhã deste domingo (14), com 596 comprimidos de ecstasy em um apartamento no setor Leste Universitário, em Goiânia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares abordaram seis ocupantes de um carro, sendo que dois deles estavam com alguns comprimidos de ecstasy. Já no apartamento deles, foram encontradas porçõe...