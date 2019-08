Cidades PM prende homem conhecido como ‘Rambo do Cerrado’ com rifle e espingarda em Luziânia Suspeito foi flagrado com diversas armas, munições e dinheiro, no Jardim Ingá

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), nessa quinta-feira (29), no Jardim Ingá, em Luziânia, após ser flagrado com diversas armas, munições e dinheiro. Ele é conhecido na região como “Rambo do Cerrado”, informou a PM. Durante a abordagem pao indivíduo, no setor Parque Mingone II, os policiais encontraram R$ 1,5 mil, seis munições calibre .12 e duas muniçõ...