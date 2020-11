Cidades PM prende autores de homicídio em Goiânia Três integrantes de facção criminosa portavam armas de fogo no momento da prisão

Três integrantes de facção criminosa foram presos na noite de quinta-feira (12), em Goiânia, depois de diligências da Polícia Militar. Depois do registro de um homicício no Setor Residencial São Marcos, região Oeste de Goiânia, os militares realizaram diligências e conseguiram identificar e prender os envolvidos no crime. Eles foram encaminhados para a Delegacia de H...