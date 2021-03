Um breve e doloroso adeus. Foi assim a despedida de Thyago Bueno Parreira de Freitas, policial militar de 30 anos de idade morto por Covid-19 na quinta-feira (18). Devido à infecção pelo coronavírus (Sars-CoV-2), o sepultamento realizado ontem (19) no Cemitério Parque, em Goiânia, não pôde contar com a presença dos familiares e de amigos do cabo. A história de Thyago se soma à de outros 26 profissionais da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), que perderam a vida pela doença, sendo que 16 ocorreram neste mês.

Para a família, Thyago é descrito, entre várias características, como “alicerce”. “Uma pessoa justa e de muito alegria, espalhava luz por onde passava”, conta a mãe do militar, Paula de Sousa Santos. O irmão, Ygor Bueno, agora carrega no peito o nome de Thyago - decidiu tatuar a assinatura daquele que ele diz que foi também seu amigo e seu pai.

O desejo por se tornar militar surgiu aos 22 anos de idade. O sonho foi realizado pouco tempo depois, ingressando na PMGO aos 23 anos. A família conta que a aprovação no concurso foi considerada por ele a maior conquista da vida. Após o curso de formação, Thyago comemorou com familiares em uma festa promovida no Clube da Ordem dos Advogados do Brasil.

“Amava muito o trabalho de policial. Ele era apaixonado pela polícia. Exercia a função até nos momentos de lazer. Um policial 24 horas por dia”, diz a mulher de Thyago, Paula de Souza Santos. Além dos sonhos para a família, o militar queria alçar cargos maiores e estudava para concursos na carreira policial.

O irmão do militar diz que a família só teve conhecimento da dimensão da doença na PM após adoecimento do cabo. Foram dez dias internado em uma unidade de cuidados semi-intensivos e outros três na UTI. Apenas ele, a mãe e a cunhada puderam se despedir de Thyago, mesmo assim o último adeus foi de “relance”.

“A vacina é a única esperança para que outras famílias não tenham que passar pelo que estamos vivendo hoje”, desabafa Ygor Bueno, que agora se mostra determinado a contar a história do irmão para salvar outras famílias do sofrimento. “Eu espero que toque o coração das pessoas para verem a gravidade da doença”, complementa.

Outros 16 em março

O falecimento do jovem policial mostra que não há idade entre as vítimas, afirma o vereador Cabo Senna, que é presidente da União dos Policiais Militares de Goiás (Unimil). Ele diz que o aumento das notícias de pedidos de internações entre colegas militares tem sido alarmante.

“É muita gente infectada e nós só vemos tendência de piorar”, diz. Dos seis militares que morreram pela doença na última semana e que tiveram idades divulgadas pela PMGO, quatro tinham menos de 60 anos. Na quinta-feira (17), além de Thyago, faleceram outros dois PMs: o capitão da reserva João Gomes, de 79 anos, e o coronel Edson Rodrigues, de 52 anos. (Luiz Phillipe Araújo é estagiário do convênio GJC/UFG)