Cidades PM morto com tiro na cabeça será velado na tarde desta segunda-feira (23) em Aparecida de Goiânia O soldado Walisson Miranda Costa foi baleado na noite do último domingo (22), durante ronda policial

O velório do soldado da Polícia Militar de Goiás Walisson Miranda Costa, que morreu após ser baleado durante uma ronda na noite do último domingo (22), ocorrerá a partir das 17h30 desta segunda-feira (23), na Funerária Senap, no Centro de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. O enterro, que ainda não tem horário previsto, deve ocorrer no Cemitério Jar...