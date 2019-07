Cidades PM morre após ser baleado em bar de Aparecida de Goiânia Policial passou por cirurgia, mas não resistiu. Suspeito tentou fugir, porém, foi detido

O policial militar da reserva Raimundo Nonato Dias Leal, de 49 anos, morreu neste sábado (27), após ser baleado na noite de sexta-feira (26), em um bar, no Parque Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima e o suspeito de 36 anos, se conheciam e ingeriam bebidas alcoólicas em um bar quando começaram a discutir. No meio d...