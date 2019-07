Cidades PM mata homem a tiros dentro da sala de cinema do shopping após discutirem sobre poltrona O crime aconteceu durante a exibição do filme “Homem-Aranha: Longe de casa” e muitas crianças saíram correndo em desespero após os tiros

Um policial militar ambiental é suspeito de matar um homem a tiros após discutirem dentro de um cinema no shopping de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Julio Cesar Cerveira Filho foi baleado na frente da filha de 16 anos. O policial identificado como Dijavan Batista dos Santos foi detido e está na delegacia. O delegado Rodolfo Daltro responsável pelo caso, afirm...