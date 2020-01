Cidades PM lança projeto de atividades físicas junto à comunidade em Goiânia Ação é iniciativa 7° Batalhão e será realizada todas as quintas-feiras pela manhã no Parque Cascavel, no Jardim Atlântico

O 7º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) lançou nesta quinta-feira (16) o projeto Educação Física Militar com a Comunidade. O tenente coronel, Alan Pereira Cardoso, contou que os militares já praticam atividades físicas para poder manter o condicionamento e prestar um bom serviço a comunidade. “Tivemos a ideia de sair com esta atividade de dentro d...