PM-GO apreende uma tonelada de maconha em chácara de Rio Verde Dois homens foram encontrados no local e foram presos

Dois homens foram presos após uma tonelada de maconha ser descoberta em uma chácara na zona rural de Rio Verde, município do Sudoeste Goiano, na tarde desta terça-feira (28). De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), a droga estava escondida em um quarto da propriedade e seria distribuída para diversas regiões do Estado e do País. Os entorpecentes foram ...