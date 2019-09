Cidades PM fica ferido e três são presos após confusão na Região da 44, em Goiânia, diz GCM De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, conflito ocorreu durante ação de fiscalização que envolveu equipe da Polícia Militar de Goiás. Não há informações sobre a identidade ou o estado de saúde do policial ferido

Uma confusão ocorrida na Região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, terminou com um policial militar ferido e três pessoas presas, na tarde desta quinta-feira (26). As informações são da Guarda Civil Metropolitana (GCM) da capital, que afirma que o conflito ocorreu durante uma ação de fiscalização que envolveu uma equipe da Polícia Militar de Goiás (PM-GO). O...