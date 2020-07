Cidades PM fecha laboratório de fabricação clandestina de armas caseiras em Rio Verde Suspeitos foram flagrados quando produziam armas

A Polícia Militar (PM) fechou, na quarta-feira (29), um laboratório de fabricação clandestina de armas caseiras na Avenida Perimetral no Bairro São João, em Rio Verde. De acordo com a corporação, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, onde um homem estaria agredindo a mulher e a ameaçando de morte utilizando uma arma. No local,...