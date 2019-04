Vida Urbana PM fardado é detido após agredir namorada e deixa-la nua em estacionamento no DF De acordo com os dados da ocorrência, o casal começou uma briga dentro do carro

Um policial militar foi detido após ser flagrado agredindo a namorada perto da Praça do Bicalho, em Taguatinga Norte, na última quinta-feira (18). A vítima, que também é policial militar do DF, estava nua, sentada no chão de um estacionamento público. As informações são do G1 do Distrito Federal. A Polícia Militar (PM) do Distrito Federal confirmou que foi acionada para atender uma ocorrência de violênc...