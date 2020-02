Cidades PM encontra plantação de 94 pés de maconha no entorno do Distrito Federal Homem de 27 anos foi detido no povoado de Três Vendas, próximo a Luziânia

Um homem de 27 anos foi preso nesta sexta-feira (7), no Povoado de Vendas, próximo a Luziânia, no entorno do Distrito Federal, com uma plantação de 94 pés de maconha. A Polícia Militar chegou até o local após receber uma denúncia sobre tráfico de drogas. Além da droga, a PM também encontrou uma balança de precisão e um celular. O suspeito possui passagens por tráfico d...