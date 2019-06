Cidades PM encontra laboratório com estufas, refrigeração e quase 100 pés de maconha em Luziânia Dupla, que foi presa, mantinha a estrutura em um imóvel alugado

Após uma abordagem a dois homens em situação suspeita em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, a Polícia Militar (PM) descobriu em um imóvel alugado por eles um laboratório de drogas. Os dois foram presos na noite dessa quinta-feira (27). A PM informou que no local foram encontrados 75 pés de maconha sendo cultivados e outros 12 pés de skunk, que é um tipo d...