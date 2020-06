Cidades PM encontra estufa para cultivo de maconha em casa no Jardim Presidente, em Goiânia Polícia também apreendeu porções de maconha e uma balança de precisão no local

A Polícia Militar encontrou, nesta sexta-feira (5), dentro de uma casa no Jardim Presidente, em Goiânia, uma estufa utilizada para o cultivo de maconha. De acordo com a PM, o local foi encontrado após uma equipe abordar um carro que atuava no transporte individual de passageiros por aplicativo. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha com o ...