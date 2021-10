Cidades PM do DF é preso por participar de estupro coletivo em Águas Lindas de Goiás O policial e outras duas pessoas foram acusados por uma jovem de 25 anos de agressão sexual após uma festa na cidade do Entorno de Brasília

Continuam detidos os três homens acusados por uma jovem de 25 anos de ter sido estuprada por eles na madrugada de sábado (9), após uma festa em Águas Lindas de Goiás, município do Entorno do Distrito Federal. O principal acusado é o subtenente Irineu Marques Dias, de 44 anos, que integra a Polícia Militar do Distrito Federal. A corporação está investigando o fato. O m...